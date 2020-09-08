Нумеролог назвала сыгравшее в судьбе Ефремова роковую роль число

Москва, 8 сентября. Астролог и нумеролог Елена Батыр рассказала о числе, сыгравшем роковую роль в судьбе российского актера Михаила Ефремова, который был признан виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Батыр отметила, что восьмерка, которая по нумерологии предрекает удачу, обернулась для актера обратной стороной.

Нумеролог обратила внимание на то, что 8 июня — это день роковой аварии, а 8 сентября актеру огласили приговор в суде, который на 8 лет отправил Ефремова в тюрьму. Она уверена, что присутствие в судьбе актера цифры восемь неслучайно. Несмотря на положительные свойства, которые несет это число, в судьбе актера оно сыграло роковую роль.

«У Ефремова нет от рождения знаков удачи. Он родился 10 ноября 1963 года, тут вообще нет никаких знаков удачи. Счастливая судьба у Ефремова не складывается не только сейчас, но и в целом по жизни, ему с рождения плохо», — пояснила Батыр в интервью «Слово и Дело».

Счастливые восьмерки не приносят успеха Ефремову, потому что в дате его рождения изначально нет знаков удачи. Нумеролог считает, что именно поэтому счастливая цифра трансформируется из знака плюс в знак минус. Она также обратила внимание, что из-за переизбытка энергии Ефремову противопоказан алкоголь в любых количествах.

«У Михаила и так много энергии, ему куда пить, нужно наоборот сбрасывать. Спортом, йогой, любой физической нагрузкой. Этому человеку от алкоголя очень нехорошо», — уточнила астролог.

При этом астролог уверена, что боги и духи предков могли подкидывать Ефремову так называемый «спасательный круг», но из-за алкоголя спасительные знаки до актера не доходили.