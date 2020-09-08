Дочь Толкалиной и Кончаловского упрекнули в переменах после свадьбы

Москва, 8 сентября. Поклонники семьи Михалковых-Кончаловских обеспокоились из-за перемен, которые произошли с дочерью Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. Мария набила татуировки и даже стала курить.

Кроме того, как отмечает «Экспресс газета», после свадьбы с руководителем одной из IT-компаний Никитой Кузьминым она стала публиковать много слишком откровенных фото в Instagram. По данным издания, пара встречалась на протяжении двух лет, и Маша довольно быстро переехала к Никите в квартиру. При этом девушке еще не исполнилось 18 лет.

Ее мать, Любовь Толкалина, уверяет, что выбор дочери ее устраивает. Кузнецов окончил Финансовый университет при правительстве РФ, играет в «Что? Где? Когда?», занимается йогой. Есть, конечно, и недостатки, которые как раз переняла Мария — молодой человек курит, выпивает и ругается матом.

Сама Маша придерживается другого мнения и считает, что возлюбленный наоборот научил ее жить в свое удовольствие и помог ей стать более открытой.

Недавно у Никиты Кузнецова и Марии Михалковой-Кончаловской состоялась свадьба. Торжество прошло в узком кругу друзей и родственников. Мама Марии актриса Любовь Толкалина поделилась в своем Instagram роликом с этого торжественного мероприятия.