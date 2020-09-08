Цифровая приборная панель появилась у LADA Vesta и XRAY

Москва, 8 сентября. Автомобили LADA Vesta и LADA XRAY могут оснащаться цифровой приборной панелью.

Российская компания CMGAISD разработала и запустила в мелкосерийное производство цифровую приборную панель, которой смогут оснащаться автомобили LADA. Стоимость приборной панели для Vesta составляет 35 тысяч рублей, для XRAY - 37 тысяч рублей.

Панель состоит из антибликового дисплея Sharp с LED-подсветкой и управляется программой, которая работает на базе операционной системы Android. Панель оснащена многочисленными USB-портами и Wi-Fi.

Разработчики уверяют, что при производстве панели используются надежные комплектующие. Панель способна сохранять работоспособность при температуре от 28 мороза до 70 тепла.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал продажу универсала LADA Largus Cross Quest. Новый Largus Cross получил эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Кресла имеют комбинированную обивку из ткани и экокожи. Модель получила оригинальные колесные диски, черные корпуса наружных зеркал и брендированные шильдики.