Группа «Пающие трусы» показала наряды для выступления в колонии у Ефремова

Санкт-Петербург, 8 сентября. Вокалистка группы «Пающие трусы» Ольга Лизгунова рассказала, в каких нарядах девушки музыкального коллектива поедут выступать с концертом в колонию к актеру Михаилу Ефремову.

В эфире конференции Медиагруппы «Патриот» участницы коллектива сообщили, что готовы отправиться в колонию к Ефремову с выступлением.

«Мы радуем людей. Почему бы не поддержать артиста в колонии, мы ведь сами артисты», — отметила Лизгунова.

На вопрос, какие наряды для этого выберет певицы, Лизгунова ответила, что очень консервативные.

«Если честно, для этого выступления мы выберем самый скромный наряд. С самым маленьким декольте. Юбка ниже колена на 10 сантиметров», — пояснила певица.

«У нас название само за себя говорит, зачем его подчеркивать. Конечно, у нас есть наряды откровенные, есть поскромнее. Мы всегда смотрим, где можно одеться более откровенно для специфических шоу. Но в государственных учреждениях в труселях скакать неуместно», — считает Лизгунова.

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в начале лета 2020 года. Заслуженного артиста РФ приговорили к восьми годам колонии общего режима, передавал RT. В течение трех лет после освобождения Ефремову запрещено управлять автомобилем.