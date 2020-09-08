Названы четыре самые высокооплачиваемые вакансии для работы из дома

Москва, 8 сентября. Работа в удаленном формате может быть тоже хорошо оплачиваемой. Об этом свидетельствует исследование, проведенное специалистами портала «Работа.ру».

На зарплату в 250 тысяч может рассчитывать начальник отдела продаж в маркетинговом агентстве. Основными требованиями к соискателю названы способность самому выстроить новое бизнес-направление и умение хорошо работать в CRM-системе.

Следом идет вакансия NET-разработчика, который может писать программы, используя платформу от Microsoft. Работу с вознаграждением в 150 тысяч рублей предлагает фирма, которая занимается поддержкой чат-ботов.

Опытный менеджер по набору персонала, работая из дома, может зарабатывать до 120 тысяч рублей.

Если специалист имеет двухлетний опыт работы в маркетинге, умеет разрабатывать и реализовывать стратегии, то ему готовы платить 100 тысяч рублей.

Отметим, что далеко не каждый сможет с легкостью выполнять свои трудовые обязанности, находясь дома. Согласно результатам недавнего опроса, около 20% респондентов отметили, что во время работы их часто отвлекают домочадцы. Примерно такое количество опрошенных констатировало, что в удаленном режиме сложнее организовать рабочий день, пишет НСН.