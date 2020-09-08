Лиза Галкина перепела знаменитый хит и восхитила фанатов

Москва, 8 сентября. Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина приятно удивила фанатов исполнением французского хита.

Фан-группа Лиза Галкиной опубликовала в Instagram видеоролик, на котором она исполняет на французском языке знаменитую композицию Джо Дассена Les Champs Elysees. Дочь Галкина и Пугачевой, как и всегда, выступает на импровизированном концерте с большой долей артистизма. На это обратили внимание и многочисленные поклонники, восхитившись талантом юной Лизы.

«Супер, красавица и умничка! Браво», — с восторгом отреагировала одна из поклонниц. «Настоящая маленькая артистка!» — добавила вторая. «Талантище!» — написала третья. «Не хуже Пугачевой», — заметил еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин опубликовал у себя в Instagram подборку фотографий дочери в «деревенском стиле». Шестилетняя Лиза позировала на фоне стога сена. Шоумен предложил подписчикам выбрать, на какой из фотографий девочка вышла лучше. Фанаты не смогли определиться и с восторгом отзывались буквально о каждом снимке Лизы Галкиной.