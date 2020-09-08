Поклонники с трудом узнали молодую Бабкину с африканскими косичками

Москва, 8 сентября. Народная артистка Надежда Бабкина поделилась с поклонниками редким фотографией, сделанной во времена своей молодости. Фолловеры с трудом узнали на снимке популярную певицу.

Артистка в профиле Instagram опубликовала архивное фото, на котором певицу не так-то легко узнать. На снимке молодая исполнительница позирует вполоборота, смотря задумчиво в камеру. У певицы необычная прическа — африканские косички.

Бабкина решила поразмышлять о внешности и экспериментах над ней. Она считает, что нельзя всю жизнь оставаться в одном образе, поскольку это скучно и пусто.

«Еще с музыкального училища я активно экспериментировала с внешностью — то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету задолго до моего любимого Филиппа Киркорова», — написала 70-летняя звезда.

Поклонники пришли в восторг от снимка звезды и отметили, что певицу с трудом можно узнать. По их мнению, в молодости звезда выглядела потрясающе.

«Красивая какая, натуральная красота», — написала _tata_shevch_.

«Как прекрасно естество... Зачем эти непонятные губы, зубы...» — отметила irinakatia2711.

«Какая вы красивая женщина! В любом возрасте, восхищаюсь», — указала naliaprochorenkova.

«Как классно. Вау. Сногсшибательно», — констатировала isaeva3398.

«Какая красавица! Была и есть! Просто глаз не оторвать», — подчеркнула tatibedel.