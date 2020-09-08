Как отдыхаем в 2021 году: новогодние и майские каникулы, бонус 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало обновленный проект графика дней отдыха в 2021 году. Проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году опубликован на портале нормативных правовых актов.

Среди прочего Минтруд предложил сделать пятницу, 31 декабря 2021 года официальным выходным днем. Для этого выходные дни субботу, 2 января, и воскресенье, 3 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, если документ будет утвержден, в 2021 году россияне будет отдыхать:

— 1–10 января; — 21–23 февраля; — 6–8 марта; — 1–3 и 8–10 мая; — 12–14 июня; — 4–7 ноября; — 31 декабря.

Обновленный график формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, отметили в Минтруде. В комментарии Федеральном агентству новостей член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным днем.

Как будет выглядеть производственный календарь в случае, если предложенный график будет утвержден, представлено в инфографике ФАН.