Сябитова рассказала о своем самочувствии после тяжелой операции

Москва, 8 сентября. Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своем самочувствии после вынужденной операции по удалению матки и пообещала, что, несмотря на сложности, не пропустит съемки шоу «Давай поженимся».

В конце августа появилась информация о госпитализации Сябитовой с подозрением на COVID-19. Тесты показали отрицательные результаты, однако во вторник стало известно, что теледива перенесла операцию по удалению матки. Она призналась, что долгое время беспечно относилась к своему здоровью, в результате чего не заметила возникновения доброкачественной опухоли.

Как сообщает Пятый канал, сейчас телеведущая находится дома на реабилитации. По словам телесвахи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть», — рассказала она.

Сябитова пообещала, что не пропустит съемки следующего шоу и сядет в кресло ведущей, чего бы ей это ни стоило.

«Можно только стоять и ходить, но дети нашли очень хорошую ортопедическую подушку, буду сидеть на ней», — сказала сваха.

Телеведущая расстраивается, что игнорировала проблему, которая закончилась операцией, и посоветовала всем женщинам своевременно обращаться к врачам.