Литвинова откровенно рассказала, как над ней издевались в школе

Москва, 8 сентября. Актриса и режиссер Рената Литвинова в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками в необычном наряде и рассказала, как в школьные годы завистливые одноклассницы порвали на ней одежду.

На фото Литвинова позирует на мраморных ступенях в скромном топе телесного цвета и черном сарафане. Образ дополняют белые лодочки, черный бархатный ободок и солнечные очки квадратной формы.

Некоторые подписчики заметили, что ее наряд похож на школьную форму. Рената Литвинова тоже обратила на это внимание и написала, что школьная форма раньше была красивой.

«У меня был такой же чёрный фартук, а белый был из прозрачного газа – но мне его сразу порвали другие девочки, чтобы я слишком не выпендривалась – было тогда ужасно обидно», – вспомнила историю из своего детства Литвинова.

По ее словам, мама попыталась зашить легкую ткань, но получилось довольно криво.

«Фартук получился весь в «шрамах», как и вся школьная жизнь», – добавила режиссер.

Пост набрал больше 20 тысяч лайков, а подписчики были в шоке от этой школьной истории.

«Правильно подмечено, школьная жизнь без шрамов не бывает, у каждого ребенка свои обиды», «Рената, Вы особенная. Особенных в Советском союзе не любили, там надо было быть как все. А теперь – где все те девочки – и где Вы», «Вы лучше всех», «Это помогло Вам стать той, кем Вы стали. Независимой и уникальной», – написали в комментариях.

Ранее актриса заставила обсуждать свою персону, выложив в Instagram фото в слитном черном купальнике. Одна часть фолловеров выразила абсолютное восхищение фигурой Литвиновой, а вторая раскритиковала купальник, отметив, что он не подходит для женственной актрисы.