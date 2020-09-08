Москва, 8 сентября. Телеведущий Владимир Познер объяснил опасность «теорий заговора» в современном мире. Своим мнением журналист поделился в блоге «Познер Online».

Опасность таких утверждений зависит от состояния общества, уверен Владимир Познер. Он добавил, что «конспирология существует с незапамятных времен, разговоры о «черных вертолетах» и «мировом правительстве» не новы».

Телеведущий уверен, что если общество составляет большинство тех, кто доволен жизнью, то у конспирологии нет шансов на существование.

«Если же общество раздражено, растеряно, не понимает, что ждет его, тогда конспирология может быть очень опасной», — пояснил Познер.

К примеру, сейчас не утихают споры о связи вышек 5G и COVID-19. Многие верят в то, что имеет место теория заговора. Так, телеканал «360» разобрался, как шутка о коронавирусе и точках 5G стала «всемирной теорией заговора».

Телеведущий Владимир Познер ранее рассказал, что отношение к США в современном мире изменилось. К стране теперь проявляют жалость. С точки зрения журналиста, такое резкое изменение связано со сложной ситуацией внутри Соединенных Штатов: там не утихают протесты, продолжаются погромы и поджоги.