Первые кадры из нового сезона «Мандалорца» появились в Сети

Вашингтон, 8 сентября. Первые кадры из второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звездных войн» опубликовало издание Entertainment Weekly.

На кадрах можно видеть покорившего зрителей Малыша Йоду и главного героя сериала, которого играет Педро Паскаль.

BREAKING: The first looks at #TheMandalorian Season 2! ( @EW ) pic.twitter.com/w017bKgMq3

Помимо них, в новых сериях появятся незнакомые персонажи в исполнении Джины Карано и Карла Уэзерса. Создатели «Мандалорца» ранее сообщали, что второй сезон будет богат на новые лица.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc