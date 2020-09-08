Начались первые задержания участников митинга в поддержку Колесниковой

Минск, 8 сентября. Сотрудники правоохранительных органов в Минске стали проводить первые задержания участников митинга, которые поддерживают члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

Митингующие начали движение с Комаровского рынка и прошли уже по улице Веры Хоружей. Изначально они шли по направлению к проспекту Независимости. Маршрут они решили поменять, увидев автозаки и автобусы без номеров.

Далее несколько сотен человек с проспекта Машерова двинулись к Сторожевской улице. Туда же подъехали бойцы ОМОН, которые и приступили к задержаниям. Митингующие не стали подчиняться требованиям правоохранителей. Они даже смогли отбить несколько своих товарищей.

Напомним, что Колесникова пыталась сбежать на Украину. Ее задержали пограничники. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что решение о задержании было верным.