Москва, 8 сентября. Представители общественных организаций отреагировали на приговор суда по делу российского актера Михаила Ефремова, который получил восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Общественники оценили работу следствия и отметили, что приговор суда был суровым, но справедливым. Член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох отметил добросовестную работу следователей, которые успешно разобрались в этом резонансном деле.

В свою очередь директор Центра по пропаганде безопасности движения на транспорте «Движение без опасности» Вадим Мельников подчеркнул, что несмотря на свою известность и причастность обвиняемого к так называемой «театральной богеме», следователи провели независимое расследование. Теперь у людей есть наглядный пример того, что в России существует принцип неотвратимого наказания за такое страшное преступление.

Член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Антон Шапарин считает, что защита Ефремова растоптала репутацию актера, а также пыталась превратить в цирковое выступление судебный процесс. Однако следователи не поддались на эти провокации.