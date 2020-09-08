Врачи назвали тревожный симптом сердечного приступа

Флорида, 8 сентября. Специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды обнаружили необычный признак, говорящий о приближающемся сердечном приступе. Таким признаком являются так называемые узелки Ослера, которые представляют собой уплотнения, возникающие в подкожной клетчатке и кожных покровах.

Почти всем известно, что сердечный приступ дает о себе знать болью в груди, чувством тревоги и возникшими проблемами с дыханием. Однако американские кардиологи призывают обратить внимание также на образования, по размерам напоминающие горошины. Их можно заметить на ладонях и пальцах, и они представляют собой не отдельное заболевание. Узелки Ослера говорят о наличии затяжного инфекционного эндокардита, а этот недуг также может стать причиной развития состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Именно на приеме у дерматолога зачастую обнаруживаются сердечные заболевания и проблемы. Их обнаруживают благодаря появлению узелков, покрывающих руки пациента.

«Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита», — заявили зарубежные медики.

Также узелки могут говорить о начале аллергической и иммунологической реакцией, но обращать на них внимание нужно в любом случае. В целом же, для того, чтобы не опасаться проблем с сердцем, нужно придерживаться правильного и сбалансированного питания.

На данный момент именно сердечно-сосудистые заболевания и онкология являются наиболее опасными заболеваниями, от которых погибает огромное количество людей. Однако человек вполне может снизить риск их развития, ведя здоровый образ жизни и потребляя полезные продукты.

Ранее стало известно, что органы пожилых людей можно омолаживать с помощью лекарств, благодаря чему они могут использоваться для трансплантации. Ученые из Brigham & Women's Hospital провели исследование, результаты которого подтверждают, что органы пожилых можно восстанавливать, избавляя их от старых клеток. Исследователи отмечают, что специальные противовозрастные лекарства — сенолитики, могут омолаживать сердце, печень, почки и легкие. При этом восстановленные органы идеально подходят для трансплантации.