Светлаков признался, что боится за свою семью

Москва, 8 сентября. Актер и ведущий Сергей Светлаков признался, что после шоу «Полный блэкаут» узнал много нового о страхах людей.

По словам Светлакова, он даже не подозревал, что люди могут бояться столь разных вещей. Актер отметил, что один участник шоу боялся большого количества отверстий. Светлаков признался, что раньше считал это юмором, и был поражен, когда человеку стало плохо от большого количества дырок.

Однако самым сильным страхом оказался страх неизвестности, рассказал актер. Он добавил, что кого-то этот страх уничтожает, а кого-то заставляет двигаться вперед. Светлаков отметил, что его неизвестность заставляет больше работать, меняться и экспериментировать. Светлаков сделал неожиданное признание о своей семье.

«Когда нет уверенности в завтрашнем дне, ты становишься более активен. Потому что боишься, и не столько за себя, сколько за семью. А у меня семья большая. Я имею в виду не только Тосю, сыновей и дочку. Но и своих родителей, и семью брата, а у него двое детей», — подытожил ведущий.

Ранее телеведущий Иван Ургант рассказал о будущем программы «Прожекторперисхилтон». По словам шоумена, «прожектор» не вернется на телевидение. В 2017 году «прожектор» возвращался на Первый канал, но в этот раз шоу длилось недолго. Вероятно, зрителей перетянули другие комедийные программы.