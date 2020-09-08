Британский бюджет лишился 4,6 млрд долларов из-за ошибки

Лондон, 8 сентября. Бюджет Великобритании лишился 4,6 миллиарда долларов из-за ошибочных выплат в рамках программы по субсидированию зарплат. Об этом сообщил глава Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании Джеймс Харра.

Выплаты осуществлялись в рамках правительственной программы, предусматривающей субсидирование зарплат миллионам британцев, которые с марта 2020 были отправлены в вынужденные отпуска из-за эпидемии коронавируса. Программа предусматривала выплату 80% оклада. Реализация программы обошлась британскому бюджету в 35,4 миллиарда фунтов (около 46,6 миллиарда долларов).

Харра отметил, что в результате ошибок или мошеннических действий около 10% пособий были направлены людям, которым они не полагались.

«Мы не будем искать работодателей, которые допустили ошибки при составлении заявки, но ожидаем, что они добровольно вернут лишнее, а мы сосредоточимся на борьбе с мошенничеством», — сказал он.

Он также добавил, что в настоящее время ведомство рассматривает 27 тысяч дел в связи с подозрительными выплатами.