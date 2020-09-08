Миру предрекли новую пандемию

Москва, 8 сентября. Новая глобальная эпидемия может обрушиться на мир из-за того, что миллионы людей на планете не могут питаться правильной и здоровой пищей.

Проблема ожирения остается актуальной до сих пор. Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), к концу 2020 года порядка 130 млн человек столкнутся с голодом. Однако для более развитых стран главная проблема заключается в другом — в росте процента людей, страдающих ожирением.

Пандемия внесла свои коррективы в жизнь обычных людей, некоторые из которых лишились заработка и были вынуждены экономить на продуктах питания, отдавая предпочтение фастфуду. Как отмечает Bloomberg, две трети жителей Великобритании имеют лишний вес или страдают от ожирения. По данным статистики, каждая седьмая смерть является результатом неправильного питания.

Люди, у которых есть лишний вес, более склонны к болезням и проблемам с организмом, в том числе диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

По данным ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить правильное питание, а отсутствие здоровых продуктов в рационе приводит к ожирению. Сложившаяся ситуация сродни новой пандемии.

Руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян ранее рассказал, что около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением.

Эксперты ранее рассказали телеканалу «360», чем опасна тенденция к ожирению и можно ли избежать развития эпидемии. Как указал диетолог Михаил Гинзбург, проблема ожирения коснулась пока так называемого золотого миллиарда, а именно жителей развитых стран.