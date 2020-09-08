Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой



Минск, 8 сентября. Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико выяснил местонахождение члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.

По словам источников штаба, политик задержана и в настоящее время находится в войсковой части 1257.247768, расположенной в Гомельской области у населенного пункта Прудов.

Штаб Бабарико обратился к белорусским властям с требованием сообщить местонахождение Колесниковой и обеспечить ее право на защиту.

Как сообщалось ранее, сегодня стало известно, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным. По его данным, она действительно хотела сбежать на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра.