Дружинина поделилась неприятными подробностями о съемках кинокартины «Девчата»

Москва, 8 сентября. Актриса театра и кино Светлана Дружинина рассказала о натянутых отношениях в коллективе на съемках советской комедии «Девчата». По словам Дружининой, сыгравшей роль телефонистки Анфисы, актерам зачастую приходилось поступаться своими принципами.

«Зрителям полюбилась моя Анфиска из «Девчат», а я вспоминаю картину с болью», – написала она в своем Instagram-аккаунте.

Как вспоминает актриса, во время работы над лентой тяжелую атмосферу создавал на удивление улыбчивый в фильме Николай Рыбников. Также ссоры происходили и из-за Инны Макаровой. Оба актера до «Девчат» снялись в культовой кинокартине «Высота» режиссера Александра Зархи. Зрители их обожали, поэтому Рыбников и Макарова вели себя достаточно высокомерно, и, казалось, с презрением относились к остальным актерам.

Кроме того, Рыбникову не дали протащить на роль Анфисы свою жену Аллу Ларионову. Актер злился, а режиссер Юрий Чулюкин не мог уладить конфликт мирно из-за своей неопытности.

«Рыбников жаловался со вздохом: «Я устаю от его болтовни… Когда этот психованный уже замолчит?!» По-другому он режиссера не называл. Чулюкин даже побаивался его. Инна Макарова тоже всем своим видом показывала, что снимается через силу», – вспоминает Светлана Дружинина.

Саму актрису чуть не отстранили от роли. От Чулюкина потребовали снять в роли Анфисы другую кандидатуру. По мнению худсовета, маленькая шустрая Румянцева никак не могла отбить жениха у статной Дружининой.

В этой ситуации помог режиссер фильма «Коммунист» Юлий Райзман. Он посоветовал вырезать все крупные планы, сменить их на общие и кадрировать несколько сцен.