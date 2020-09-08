Левин из «Интернов» рассказал о своем «актерском фиаско» в Лондоне

Москва, 8 сентября. Известный по роли в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис переживает не лучший период в жизни. Он живет в Лондоне и работает строителем, однако с юмором подходит к сложившейся ситуации.

Сейчас Дмитрий Шаракоис, известный под именем своего персонажа Бориса Левина, пытается строить карьеру в столице Великобритании. На туманном Альбионе российский артист успел поработать риелтором и официантом, а сейчас трудится строителем. Также Шаракоис успевает вести YouTube-канал, на котором рассказывает о достопримечательностях и дает советы по переезду в Англию. Однако если учесть опыт самого артиста, то можно прийти к выводу, что попытка «найти себя» в другой стране не всегда приводит к успеху.

Подписчики достаточно часто вспоминают роль артиста в российском ситкоме о медицинских работниках и шутят по этому поводу. Одна из шуток о его экранной любви из серила доставила ему массу эмоций. Он отметил, что шутки от подписчиков нередко оказываются с изюминкой, заставляя его «ржать».

При этом Шаракоис сегодня находится действительно в незавидном положении. Тяжелая работа на стройке приводит к травмам, о которых актер также рассказывал в социальных сетях. «Актерское фиаско» привело к тому, что ему приходится экономить даже на еде, ему приходится приобретать просроченные продукты.

Настроение артиста также периодически оставляет желать лучшего. Недавно Шаракоис подробно рассказал о своем незавидном положении в чужой стране.