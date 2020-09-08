Понасенков считает, что лицо Тихановской выдает неспособность быть лидером

Москва, 8 сентября. Публицист и телеведущий Евгений Понасенков удивляется тому, как человек с таким лицом, как у Светланы Тихановской, может претендовать на роль лидера политической оппозиции.

«Никаких умных мыслей у нее быть не может. Физия у нее печальная, потому что для женщины опущенные ниже плинтуса крупные сдвинутые брови… Вы понимаете: можно картошку ими копать где-нибудь в колхозе у Лукашенко. Что касается оппозиции, она должна быть умнее, круче, утонченнее, чем соперник. Антропологически она, конечно, сильно проигрывает Лукашенко. Она не может связать двух слов вместе и выступить не может красиво. Это печальная история», — заявил Евгений Понасенков в эфире Медиагруппы «Патриот».

Публицист считает, что Тихановская могла бы составить прекрасную пару осужденному актеру Ефремову.