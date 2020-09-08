Ефремову дали советы, как вести себя в колонии

Москва, 8 сентября. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может выйти по УДО при наличии хороших рекомендаций в колонии, считает адвокат и писатель Андрей Гривцов.

По его мнению, в ИК актеру нужно вести себя, как нормальный, спокойный, адекватный человек.

«Не нужно создавать конфликтов на ровном месте. Не следует говорить сокамерникам, что ты в чем-то выше их. Там действуют обычные правила мужского общежития», — пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Особое внимание, по словам писателя, Ефремову нужно уделить своему здоровью. Это важно, потому что в колонии можно получить получить обострение хронических болезней и заработать новые. В частности, могут возникнуть проблемы со зрением, потому что человек большую часть времени находится при искусственном свете.

«Еще одно заболевание — это гиподинамия. Человек находится в ограниченном пространстве и двигается мало. <...> Могут обостриться сердечные заболевания, нервные расстройства», — перечислил Гривцов.

По словам эксперта, актеру обязательно нужно будет делать зарядку, ходить на прогулки, заниматься спортом.

Гривцов добавил, что для условно-досрочного освобождения Ефремову нужно сразу же трудоустроиться в колонии и не уклоняться от работы.

«Также важно не получать взысканий и не попадать под влияние тех, кто негативно настроен по отношению к администрации», — подчеркнул он.

Помимо этого, как напомнил писатель, Ефремову должен будет погасить гражданские иски потерпевших.

«И, конечно, не надо отчаиваться и говорить, что на этом жизнь закончена. Важно думать о хорошем», — уверен Гривцов.

Адвокат убежден, что для Ефремова не будут создавать какие-то невыполнимые условия.

«Если Ефремов сам не допустит ошибок, то все у него будет достаточно комфортно», — считает он.

Гривцов не исключил, что в теории Ефремов может отбывать наказание в ОХО СИЗО «Водник», а не в колонии. Хотя в ИК, по мнению писателя, «больше свободы».

Как сообщалось ранее, сегодня Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным и приговорил к восьми годам заключения в колонии общего режима.