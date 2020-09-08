Волочкова: Мой шпагат в парандже возбудит больше, чем мини-юбка

Санкт-Петербург, 8 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова жестко ответила критикам на обвинения в пошлости. Звезда стала участницей пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной обсуждению современных стандартов морали и красоты.

«Я прекрасно понимаю, что в этой жизни не прощают красоту, успех, независимость, свободу и естество», — отозвалась заслуженная артистка России на критику в свой адрес.

Балерина утверждает, что давно не видит смысла обращать внимания на злостных комментаторов. Она уверена, что вся проблема в зависти людей.

«Пошлость — это то, что некрасиво», — утверждает Волочкова.

Ничего постыдного в публикациях красивых фотографий на просторах Instagram балерина не видит.

Затронув тему установления рамок внешнего вида, заслуженная артистка заявила, что сама является лицом оппозиции любых запретов.

«Я вообще против любого консерватизма. Я за эстетику и красоту», — сказала танцовщица.

Анастасия считает, что красивое тело глупо прятать. По словам самой балерины, женщина с формами будет сексуальнее в парандже, нежели в чулках с черной резинкой и мини-юбке.