Пользователи Google пожаловались на сбой

Москва, 8 сентября. Пользователи Google и Google Drive по всему миру пожаловались на сбой в работе сервисов, об этом сообщает портал Downdetector.

Согласно данным портала, перебои в работе Google начались около 18.00 по московскому времени. Самое большое количество жалоб поступило от пользователей из США, Франции, Великобритании, России, Испании.

Примерно у 70% пользователей наблюдаются проблемы со входом в учетную запись, еще 29% пользователей пожаловались на работу поисковика. Кроме того, с перебоями в работе столкнулись 90% пользователей Google Drive, 8% пожаловались на ошибку при синхронизации файлов, менее 1% — на проблемы со входом.

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