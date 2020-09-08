О красивой улыбке мечтают многие, но далеко не всем этот дар дается от природы. Если зубы не настолько ровные, как хотелось бы, в дело вступают врачи-ортодонты, в распоряжении которых имеется целый арсенал самых современных средств для исправления проблем прикуса. Федеральное агентство новостей уже рассказывало о плюсах и минусах металлических брекетов, которые уже давно считаются надежной и проверенной классикой стоматологии, зарекомендовавшей себя как надежный и относительно быстрый способ исправить недостатки в расположении зубного ряда.

Пришло время поговорить о прозрачных керамических брекетах, которые стоят дороже, но практически незаметны во рту, что делает их незаменимыми для тех людей, которые не готовы достаточно продолжительное время ходить с не самой привлекательной металлической конструкцией во рту. Всем ли подходит эта эстетически привлекательная система и какова плата за внешнюю красоту? Поговорим об этом с Евгенией Александровной Белоусовой — главным стоматологом — ортодонтом сети стоматологических клиник «Все свои!».

Кому показаны керамические брекет-системы и чем они лучше металлических?

Евгения Белоусова: «Самое главное преимущество керамических брекетов — это, конечно, их эстетика, так как они сделаны из белого прозрачного материала и выглядят более аккуратно и менее заметно. Пациенты часто их выбирают именно из-за внешнего вида. Дальше все преимущества уходят в пользу металлических».

Наиболее привлекательными с эстетической точки зрения являются сапфировые брекеты. Они изготавливаются из материала полностью прозрачного, который имеет все характеристики стекла, из чего можно сделать выводы о его недостатках. Сапфировые брекеты достаточно твердые, но при этом весьма хрупкие и требуют более тщательного ухода и бережного обращения, нежели их менее капризные металлические «коллеги». Из-за специфических свойств материала, из которого они выполнены, такие брекеты часто ломаются и требуют много времени и усилий врача для снятия и повторной установки. Кроме того, на них могут образовываться сколы, травмирующие нежную слизистую десны и щеки. Чтобы избежать неприятных для пациента ощущений, их приходится часто менять, что приводит к незапланированным визитам в кабинет ортодонта, увеличению продолжительности лечения и лишним тратам, притом что исправление прикуса и без того не самое дешевое удовольствие. Однако, несмотря на все перечисленное, зачастую люди готовы мириться с неудобствами ради сохранения привлекательного внешнего вида даже во время длительного ортодонтического лечения.

Существует категория пациентов, которым точно стоит воздержаться от керамики. Евгения Александровна настоятельно рекомендует отдавать предпочтение металлическим конструкциям, когда речь идет о детях и подростках.

Несмотря на то, что металлические брекеты не так привлекательны с точки зрения эстетики, они значительно легче фиксируются и не так часто ломаются, что очень важно в детском возрасте, когда пациенты не слишком дисциплинированны. К тому же продолжительность носки сокращается, что положительно отражается на гигиене полости рта и не дает развиваться кариесу.

Какие керамические брекеты выбрать?

Евгения Белоусова отмечает, что если говорить про сроки лечения и ценовой диапазон, то сравнивать керамические брекеты достаточно сложно, потому что они, так же как и металлические, представлены на рынке разными фирмами и, главное, системами. «Какую выбрать из всего многообразия, решают индивидуально врач с пациентом, они обсуждают все плюсы и минусы и выбирают то, что подходит именно конкретному человеку, на что он готов закрыть глаза и какие преимущества выбрать для себя». Евгения Александровна объясняет, что многое зависит от того, с какой системой привык работать специалист, поскольку у каждого свой подход: одни пользуются разными системами, другие предпочитают концентрироваться на одной, которая становится их «фишкой».

Керамические брекеты, так же как и металлические, делятся на лигатурные и безлигатурные, или самолигирующие. Первые соединяются с дугой, то есть с основной системой, которая перемещает зубы, при помощи резинового колечка либо металлической проволоки.

Евгения Белоусова: «Минус этой методики в том, что существует еще одно дополнительное средство соединения, и оно резиновое и более пористое, соответственно, на нем собирается больше налета. Также это резиновое кольцо создает дополнительное трение в системе, и зубы передвигаются дольше».

Керамические самолигирующие брекеты представляют собой конструкцию с замочком, которая закрывается, не требуя никаких дополнений для правильного функционирования, что обеспечивает лучшую гигиену и уменьшает дискомфорт от привыкания и носки.

Важно! Самым существенным недостатком сапфировых брекетов является тот факт, что они бывают только лигатурными!

Предварительная диагностика и установка

Как и в случае с металлическими брекетами, перед установкой керамических придется пройти довольно серьезное предварительное обследование, которое позволит провести комплексную оценку состояния полости рта и выявить скрытые дефекты. После первичного осмотра врач-ортодонт составляет фотопротокол и делает гипсовые слепки, по которым впоследствии будут проведены необходимые замеры и расчеты. Тщательная компьютерная диагностика и снимки в боковой проекции позволяют определить размер челюсти и выяснить, где присутствует недостаток или, напротив, излишек места. Кроме того, это исследование позволяет врачу видеть «сквозь» мягкие ткани и более точно определять проблему.

Если у ортодонта имеются сомнения относительно состояния костной ткани и корней зубов, пациенту придется также сделать компьютерную томограмму.

Непосредственно перед установкой обязательно проводятся профессиональная чистка и обезжиривание эмали с помощью геля, содержащего в своем составе ортофосфорную кислоту, после чего на поверхность зубов крепятся брекеты.

Сроки ортодонтического лечения очень индивидуальны и зависят от таких факторов, как возраст, состояние костной ткани, глубина проблемы. В любом случае с большой долей вероятности исправление прикуса при помощи керамических брекетов займет больше времени, нежели аналогичный процесс с применением металлических систем.

Гигиена полости рта после установки керамических брекетов

Евгения Белоусова напоминает, что после приема пищи вокруг брекетов скапливается множество частиц, что может приводить к образованию кариеса. Чтобы этого избежать, за зубами требуется тщательный уход с использованием специальных инструментов, таких как ортодонтические зубные щетки, ершики и зубная нить.

Обратите внимание! Тем, кто проходит ортодонтическое лечение с помощью любых брекетов, а особенно керамических и сапфировых, в силу их хрупкости следует все время носки воздерживаться от употребления твердой пищи, которая может повредить конструкцию.

Помимо этого, врачи-ортодонты советуют хотя бы на время забыть о сладкой газировке и зубочистках.

Керамические и сапфировые брекеты выглядят эстетично и практически не изменяют внешний вид зубов во время лечения, но при этом стоят дорого и к тому же весьма хрупкие, что может не лучшим образом сказываться на частоте визитов к стоматологу-ортодонту и общей продолжительности процесса. Учитывайте эти факторы при выборе, прислушивайтесь к советам своего врача и наберитесь терпения — все ваши старания будут вознаграждены голливудской улыбкой.