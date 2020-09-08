Понасенков предложил посадить Ефремова вместе с Тихановской

Онлайн-эфир Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей на злобу дня не мог обойти главную новость вторника — приговор артисту Михаилу Ефремову, которому за смертельное ДТП придется расплатиться восьмью годами свободы.

Напомним, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения) и приговорил к восьми годам колонии общего режима, штрафу и лишению на три года водительских прав.

Православный взгляд на Ефремова: Цирк будет продолжаться

Руководитель православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин считает, что приговором артисту отвратительное шоу, которое устроили вокруг дела Ефремова, не закончится.

«К сожалению, мы из общества людей превратились в общество шоу-бизнеса. Для нас эфир и рейтинги стали важнее совести и чести. Скорее всего, этот цирк будет продолжаться. Мне жаль Михаила Ефремова, он талантливый актер. Неважно, адвокаты подвели его, или он сам решил так неудачно скостить себе срок, но то, что произошло, — чудовищно по многим причинам», — говорит православный активист.

При этом Карпухин просит не сравнивать историю Ефремова с судьбой голливудской звезды Кевина Спейси, фактически отлученного от профессии после обвинений в неподобающем поведении.

«Конечно, Ефремов [после отсидки] продолжит сниматься, если будет спрос, — говорит лидер движения «Сорок сороков». — И я бы не лишал его такой возможности. Я встречал многих отсидевших людей, которые пересмотрели свои взгляды и исправились. А что касается харассмента, то для Запада это новый либеральный фашизм. За то, что сожгли флаг ЛГБТ, посадили на 15 лет».

Волочкова о Ефремове: Мне искренне жаль

Балерина, актриса Анастасия Волочкова солидарна со своим другом Никитой Джигурдой в отношении к Михаилу Ефремову.

«Я к этому человеку [Михаилу Ефремову] отношусь с большим уважением, — говорит Волочкова. — Знаете, мне кажется, на публичных людях легко устраивать такие показательные суды. Я знаю, что мой друг Никита Джигурда защищал его. Мне искренне жаль. Место Ефремова на сцене и в кинематографе».

По словам балерины, в том, что Ефремов получил достаточно суровый приговор, вина во многом лежит его на адвокатах.

«Это все было похоже на клоунаду», — оценила балерина действия адвокатов.

Волочкова затруднилась ответить, зачем весь этот цирк был нужен самому Ефремову.

«Я не знаю сути ситуации, но было странным, что он сначала признал вину, а потом отказался от признания. Когда у человека так резко меняется позиция, я такое не совсем понимаю. Но исход печальный», — признала она.

Трусы в поддержку Ефремова

Ольга Лизгунова, вокалистка группы «Пающие трусы» (название группы пишется именно так, через «а». — Прим. ФАН) тоже отреагировала на приговор Ефремову. На вопрос, адресованный Ольге, в каком наряде она бы выступила в колонии, где будет содержаться Ефремов, участница скандальной группы, ответила так:

«Самый скромный, юбка ниже колена».

«Почему так скромно?» — поддели ее модераторы дискуссии.

«Название [«Пающие трусы»] говорит само за себя, зачем его лишний раз подчеркивать? Но мы всегда смотрим, где можно одеться более откровенно, а где более скромно», — парировала девушка.

«Группа попробует спеть в колонии, где будет Михаил Ефремов, в его поддержку?» — спросили Ольгу.

«Почему бы и нет? Почему бы не поддержать артиста? Мы сами артисты», — ответила певица.

Враг «расчленителя» против Ефремова

Скандальный публицист Евгений Понасенков прославился как последовательный противник историка Олега Соколова, которого судят за убийство аспирантки с последующим расчленением тела жертвы. В ходе онлайн-эфира в Медиацентре «Патриот» Понасенков высказался в том числе по поводу приговора Михаилу Ефремову.

«Восемь лет для этой гнили — это хорошо, — заявил скандальный публицист. — Главное, чтобы эта тусовка [друзей Ефремова] не выбила у [президента России Владимира] Путина оправдание. Ну вот, подумайте, выйдет Ефремов через восемь лет и может еще кого-то убить. Я физиономист: физиономия [у Ефремова] сморщенная — это потерянный человеческий вид».

По версии Понасенкова, отсутствие возможности выпить в колонии будет также губительным для Ефремова.

«Алкоголь для него все — совесть, жизнь, это основа его творчества. Будет сложно. Если театрального искусства в нем не было, не будет и потом. Он же на блатном папе [речь о прославленном артисте и режиссере Олеге Ефремове] вырос», — заявил публицист.

А, поскольку в ходе дискуссии обсуждались белорусские дела, Понасенков, как «физиономист», неожиданно связал с Ефремова с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Публицист предложил посадить Ефремова вместе с Тихановской.

«Они прекрасная пара, их надо где-то вместе содержать, а колхозник [так публицист назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко] может дать им работу. Колхозник Лукашенко отлично организует всем работу. У меня было предложение, чтобы расчленитель Соколов отрабатывал у меня на даче. Вот Лукашенко отлично бы это организовал для этих всех расчленителей, уродов курносых», — образно завершил свой спич Евгений Понасенков.

С другими темами, которые обсуждались в ходе онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», можно ознакомиться в видеозаписях и в материалах ФАН.