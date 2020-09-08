Публицист Понасенков считает приговор Ефремову возмутительно мягким

Санкт-Петербург, 8 сентября. Историк и публицист Евгений Понасенков прокомментировал приговор актеру театра и кино Михаилу Ефремову.

«Восемь лет для этой гнили, для Ефремова, это хорошо, поскольку тусовка, в принципе, хотела его вообще отмазать. Но главное, чтобы эта тусовка теперь не выбила у Путина помилование», — заявил историк, публицист и телеведущий Евгений Понасенков в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По его мнению, за подобное преступление Михаилу Ефремову необходимо было дать пожизненное заключение.

«Это преступление опасно априори. Сами подумайте, ну выйдет это существо через 8 лет, он же может тут же под алкоголем или наркотой еще кого-то убить. Это же конченные существа. Я физиономист, подобные сморщенные лица говорят о том, что это потерявший человеческий облик человек», — отметил историк.

Евгений Понасенков уверен, что изоляция от общества не вернет Михаила Ефремова к нормальной жизни, поскольку главной ценностью для него является алкоголь.

«Алкоголь для него — это все в жизни. Он заменил ему совесть, жизни человека, и это основа его творчества. И поскольку театрального искусства у него не было до этого, то не будет и потом. Он сначала был блатной по папе, потом тусовка его взяла в оборот», — пояснил он.

Евгений Понасенков, впрочем, не исключает, что Ефремова можно вернуть к нормальной жизни. Но для этого осужденный должен попасть в руки тюремного начальства, по типу близкого к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который мог бы перевоспитать Ефремова трудом.

«Но будет очень сложно», — заметил публицист.

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП.