Поклонники пристыдили Настю Каменских за откровенное фото в бикини

Москва, 8 сентября. Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников новым снимком, однако не все фолловеры поп-исполнительницы оказались довольны позировавшей звездой в купальнике.

В своем профиле в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в белоснежном купальнике. Девушка сообщила поклонникам, что наслаждается ранним сентябрьским теплом.

Снимок 33-летней певицы не оставил никого равнодушным. Многие фанаты оставили звезде эмодзи в виде сердечек и горящего огня. Также они высказали комплименты на счет идеальной фигуры знаменитости.

«Настя обалденная», — пишет bivismaine.

«Отлично выглядишь, класс», — добавил sergei_koshma.

«Настена, ты совершенство!» — подчеркнул kagadiig.

Однако не вся аудитория жены певца и продюсера Потапа оказалась благосклонной. Интернет-пользователи пристыдили оголившуюся знаменитость за слишком откровенный снимок и усмехнулись над ней, посоветовав снять бикини.

Неужели кроме белья и купальников человеку нечего показывать…» — возмущенно написал levtan7457.

«Простите, но это перебор», — констатировала alina_viktoriva____.

«Кошмар! Настя, не позорься и не разочаровывай нас», — призвала kirochka_blond.

«Все время кажется, вылизано фотошопом излишне», — указал obaglaza.