Мафиози из сицилийского клана «Коза ностра» откусил палец тюремщику

Рим, 8 сентября. Отбывающий наказание в тюрьме член сицилийского клана «Коза ностра» откусил палец надзирателю. Об этом сообщает итальянская газета Messaggero.

Инцидент произошел в середине июня в римской тюрьме «Ребиббья». Отбывающий пожизненный срок 60-летний Джузеппе Фанара напал на семерых тюремщиков, которые пытались провести обыск в его камере.

В ходе потасовки мафиози откусил мизинец правой руки одному из надзирателей. При этом тюремщикам потребовалось несколько часов, чтобы успокоить заключенного. При этом откушенный палец не был найден, поэтому следствие пришло к выводу, что мафиози его проглотил. После данного инцидента Фанара перевели из «Ребиббья» в тюрьму особо строгого режима, которая расположена на острове Сардиния.

Стоит отметить, что в марте 2019 года в Нью-Йорке был убит глава криминального клана Гамбино Франческо Кали. Дерзкое преступление было совершено в районе Стейтен-Айленд, киллер произвел шесть выстрелов, а затем скрылся с места преступления на фургоне.

Убийство было совершено на пороге дома жертвы, что в криминальном мире считается жестом неуважения. Семья Гамбино является одним из кланов, которые управляют криминальным миром Нью-Йорка. Франческо «Фрэнки Бой» Кали стоял во главе клана с 2015 года. В конце марта он должен был отметить 54-й день рождения, Кали, как и большинство крупных мафиози, старался не привлекать к себе внимание.