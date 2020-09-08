Путин заявил о востребованности грамотных управленцев везде и всегда

Москва, 8 сентября. Конкурс «Лидеры России» является эффективным механизмом для выявления и поддержки лучших специалистов в различных отраслях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса.

Путин отметил, что грамотные управленцы востребованы везде и всегда. Именно поэтому в конкурсе принимают участие представители самых разных отраслей.

«Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях», — заявил президент.

Путин поздравил победителей конкурса и подчеркнул, что они проявили свои лучшие профессиональные качества. Он отметил, что победа является большим достижением для каждого участника и для страны в целом.

«Это важный вклад в будущее нашей страны, потому что стремление получать новые современные знания, достичь вершин в своем деле во многом задает темп продвижения вперед всей стране», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» стал эффективно работающим механизмом, который позволяет выявлять и поддерживать лучших управленцев, давать им возможности для карьерного роста.