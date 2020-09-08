Елена Ханга призналась, что заставило ее семью бежать из США

Санкт-Петербург, 8 сентября. Телеведущая Елена Ханга сожалеет о том, что в России неверно истолковывают американское движение Black lives matter (BLM), смешивая мирный протест афроамериканцев против расовой дискриминации в США с хулиганскими выходками мародеров, которые устраивают потасовки с полицией и грабят магазины.

«Я разделяю BLM от хулиганов, которые подсели на хвост этому движению. Когда миллионы людей выходят днем на мирную демонстрацию, когда они братаются с полицией, когда в рядах манифестантов мы видим мэров и губернаторов — это одно. Когда наступает ночь, появляются «силы зла» — это люди, которые громят все, сжигают, дерутся с полицейскими и стреляют. Эти люди, которые пытаются «хайпануть» на очень важном движении», — заявила Елена Ханга в эфире Медиагруппы «Патриот».

По ее словам, граждане в США в большинстве понимают проблему, связанную с наличием в современном американском обществе реликтов государственного расизма. Однако россиянам это сложно понять, поскольку в России расизм не был государственной идеологией.

«В России не знают историю американского рабства. Конечно, все читали «Хижину дяди Тома», но не все понимают, что то, что происходило в Америке, это был государственный расизм. И дискриминация чернокожего населения происходила до 50-х годов XX века. Из Америки уехали мои бабушка и дедушка, поскольку у них был смешанный брак, и у них не было никакого будущего. В России такого никогда не было», — пояснила телеведущая.

Она видит в России проявления расизма на бытовом уровне, но особых неудобств это никому не доставляет.

«Я сталкивалась с расизмом в детстве, как любой ребенок, который не принадлежит к титульной нации. А сейчас это проявляется в газетных объявлениях, когда кто-то пишет, что сдаст квартиру только лицам славянской национальности. Но это нас не удивляет, никто не схватится за сердце и не начнет кричать: «Какой кошмар! Надо звонить в полицию!». Вы просто не будете снимать эту квартиру. Все это есть, но мы относимся к этому совершенно спокойно, потому что это часть нашей жизни, и никто на это внимания особенно не обращает», — констатировала Елена Ханга.

Напомним, массовые протесты и беспорядки начались в американском Миннеаполисе после того, как в Сеть попало видео с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания белый полицейский повалил мужчину и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

Позже протесты под лозунгом Black lives matter перекинулись и на другие штаты, беспорядки охватили всю страну. Смерть Флойда обнажила проблему полицейского насилия и расизма ― афроамериканское население Штатов часто жаловалось на неравные возможности и предвзятое отношение со стороны полиции.