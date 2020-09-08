Соловьев заявил, что данные Pravda.ru об «отравлении» Навального необходимо проверить

Телеведущий Владимир Соловьев считает необходимым внимательно изучить и проверить все версии инцидента с блогером Алексеем Навальным. В том числе телеведущий предлагает не сбрасывать со счетов версию, опубликованную в издании Pravda.ru, что Навального могли попытаться убрать его соратники, которым не понравилось, что блогер без их ведома принял решение о ликвидации так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом).

Такое мнение Владимир Соловьев высказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Такая версия имеет право на жизнь, — отметил Соловьев. — Такие конспирологические теории, кстати, полностью соответствуют образу мыслей того же Навального, это классика его подхода. Поэтому очевидно, что вопросы, которые задаются в расследовании, имеют право на существование. Напомню о сложной ситуации с ФБК, о сложных финансовых делах самого Навального. Поэтому все, что прозвучало в расследовании, более чем интересно и вполне может иметь право на жизнь».

Особенно важно внимательно исследовать непростые отношения Навального с бывшим исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, скрывающимся за границей, говорит Соловьев.

«Насчет достоверности источников — это надо спрашивать у авторов расследования. Но, по моему мнению, убивали и за меньшее [чем за огромные деньги, возможно, единолично выведенные Навальным из ФБК]. В истории различных сложных отношений, как мы знаем, бывали такие разборки. Бывало, что люди сводили счеты и из-за гораздо меньших сумм. А тут ситуация более чем странная — и непрозрачные отношения Ашуркова с Навальным, все непросто с [ближайшим соратником Навального Леонидом] Волковым. Все-таки в ФБК были инвестированы большие деньги, и вообще это уже бренд. А теперь этот бренд оказался в непростом положении. Поэтому, конечно, все версии надо рассматривать, я это сразу говорил. А это одна из многих версий. Сейчас этот ФБК должен быть ликвидирован, туда должен войти назначенный управляющий. Вот когда он войдет и начнет работать с документацией, тогда, думаю, многое откроется», — резюмировал Владимир Соловьев.

Ранее в эфире радиостанции «Вести FM» Соловьев упомянул расследование Pravda.ru, которое со ссылкой на инсайдерские источники разобрало конфликт Навального с его зарубежными «партнерами». По версии издания, к проблемам Навального со здоровьем может быть причастна жительница Британии Марию Певчих, следы от которой могут вести к бывшему исполнительному директору ФБК Владимиру Ашуркову и ближайшему соратнику Навального Леониду Волкову. По версии расследователей, конфликт произошел, когда Навальный формально ликвидировал ФБК, но при этом отказался открыть соратникам содержание финансовых документов и отчитаться о потраченных спонсорских средствах.

О том, что версия с отравлением Навального ближайшими соратниками имеет право на существование, ранее написал в своей колонке для ФАН блогер Вадим Манукян, который ссылался на данные, полученные от политтехнолога Владислава Рогимова. Рогимов, в свою очередь, утверждает, что использует инсайд от своего источника в спецслужбах ФРГ.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, 20 августа, после того, как блогеру стало плохо в самолете. Позже Навальный был доставлен на лечение в Германию. Через некоторое время власти Германии выступили с заявлением, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» российского происхождения. Российские политики и эксперты убедительно доказали несостоятельность этой версии.