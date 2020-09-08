Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Москва, 8 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с правительством и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.

«Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — сказал Медведев, отметив, что в некоторых странах такая система уже существует.

Бывший премьер добавил, что пандемия коронавируса показала значимость поддержки людей для социальной стабильности. В связи с этим, как считает Медведев, идея базового дохода требует внимания.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением ввести базовый доход для безработных. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от его рода деятельности и социально-экономического положения, пишет «Утро.ру».

Ранее политолог Сергей Станкевич в беседе с изданием «ФедералПресс» отреагировал на идею введении базового дохода в стране. Он подробно рассказал, чем обернется для России введение дохода для безработных.