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Экономика

Илон Маск за день потерял более 12 млрд долларов

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Илон Маск за день потерял более 12 млрд долларовВашингтон, 8 сентября. Американский предприниматель, изобретатель и инженер Илон Маск за один день потерял 12,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает финансово-экономический журнал Forbes.

Состояние Маска сократилось из-за обвала стоимости акций компании Tesla, главой которой он является. Ценные бумаги компании не были включены в индекс S&P 500, который объединяет бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов.

Илон Маск за день потерял более 12 млрд долларовВ результате потери 12,4 миллиарда долларов Маск переместился с пятого на седьмое место в рейтинге богатейших людей мира. В настоящее время его состояние оценивается в 76 миллиардов долларов.

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