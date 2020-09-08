Путин отметил достоинства победителей конкурса «Лидеры России»

Москва, 8 сентября. Президент России Владимир Путин обратился к победителям конкурса «Лидеры России». Он подчеркнул, что пополнение кадров для нужд страны должно осуществляться на основе талантов и способностей. Продвигать по карьере надо тех, кто готов много трудиться для России.

Путин подчеркнул, что конкурс очень разносторонний, ведь в нем участвуют представители разных отраслей. Глава государства подчеркнул, что кому-то участие в конкурсе помогло совершить карьерный взлет, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в стране делается все, чтобы находить талантам и лидерским качествам достойное применение, в том числе в целях развития страны.

«Потому что грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда», — подчеркнул глава государства.

Значимость «Лидеров России» динамично повышается, к нему растет внимание со стороны профессионалов. Более того, даже иностранцы уже присылают заявки, добавил Путин.