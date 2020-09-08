Замглавы Минэнерго задержан по делу о крупном мошенничестве

Москва, 8 сентября. Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве. Задержание произвели после допроса в СК РФ.

По словам источника «Интерфакса», Тихонов был допрошен в качестве подозреваемого.

«Он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — добавил собеседник агентства.

По данным газеты «Коммерсантъ», сегодня у Тихонова, замгендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Игоря Кожуховского и других чиновников Минэнерго прошли обыски.

Источник издания в СК уточнил, что неотложные следственные действия были проведены в рамках уголовного дела о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, в период с 2013–2015 годы РЭА было поручено исполнение госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики». Минэнерго выделило на эту деятельность 968 миллионов рублей, часть этих средств была похищена.