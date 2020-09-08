Путин назвал условия для продвижения по службе и карьерного роста

Москва, 8 сентября. Продвигаться по карьерной лестнице должны те, кто готов «пахать» на благо Родины, а кадровое обновление должно проходить с учетом способностей и таланта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России».

Президент подчеркнул важность кадрового обновления по талантам и способностям.

«В этом суть честных, справедливых, прозрачных правил, которые должны работать, быть востребованными во всех сферах нашей жизни», — рассказал Путин.

Он отметил, что продвижение по службе должно быть у тех людей, которые готовы всегда следовать принципам служения людям, обществу и своему государству.

«Более того, продвижение по службе, карьерный рост должны быть у того, кто готов, что называется, пахать на благо граждан», — отметил президент.

Обращаясь к победителям конкурса, президент отметил, что все они показали высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность и действовать слаженно и сообща.