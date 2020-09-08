Волочкова упрекнула кавказских мужчин в ханжестве

Санкт-Петербург, 8 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не видит проблем в том, что в некоторых регионах Российской Федерации нормы традиционной морали начинают диктовать людям, как правильно нужно себя вести и одеваться. Звезда в эфире конференции Медиагруппы «Патриот» заявила, что главное — внутренняя свобода человека и его желание много трудиться над своим телом и внешним обликом ради достижения красоты.

«Я за эстетику и красоту. Пошлость — это то, что некрасиво, неприятно. Самое главное в красоте — это естественность. Если тело красивое и совершенное, то даже если его одеть в паранджу, оно будет выглядеть более сексуальным, чем чулки с широкой резинкой и короткая юбка на женщине с масштабными формами. Я за свободу, за то, чтобы каждый одевался так, как ему нравится — со вкусом, эстетично, чтобы одежда подчеркивала достоинства и скрывала недостатки, — сказала 44-летняя звезда. — И если на меня надеть паранджу, я буду не менее сексуальна, чем в купальнике на пляже. Я глубоко убеждена в том, что то состояние души и выражение на лице, которое мы носим, гораздо важнее одежды, которую мы на себя надеваем».

В то же время, комментируя обращение муфтията Дагестана к жителям и гостям республики с просьбой не одеваться откровенно, Волочкова усмотрела признаки ханжества в этом.

«Они прячут своих жен в паранджу, а сами бегут за нашими женщинами в юбках и шортиках. Это действительно так. И они будут свою мораль нам прививать? Я родилась не в Дагестане или другой кавказской республике, я родилась в России, я свободный человек и одеваюсь так, чтобы это нравилось мне, мужчинам, которые меня окружают и зрителям», — отметила балерина.

Волочкова уверена, что российское общество спокойно переживет очередное ужесточение норм морали и правил поведения, хотя по себе знает, что противостоять этому тяжело.