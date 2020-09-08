Гражданская жена Захарова объяснила свое отсутствие на приговоре Ефремову

Москва, 8 сентября. Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, объяснила свое отсутствие во время оглашения приговора.

Ирина Стерхова призналась, что родственники погибшего с ней не общаются. По ее словам, раньше отношения между ними нельзя было назвать дружескими, а сейчас они и подавно стали чужими людьми. У гражданской супруги Захарова поинтересовались, кто же сейчас заботится о его матери.

«У меня тоже по этому поводу возникает большой вопрос. Тем более что брат Сергея с женой сейчас улетели в Турцию», — заявила она.

На оглашении приговора Ефремову родственников погибшего Захарова не заметили. Как пояснила Ирина Стерхова, все дело в том, что они «вынуждены были сбежать от угроз, которые якобы им поступают от деревенских жителей». Она рассказала, почему сама отсутствовала на приговоре.

«Меня никто не приглашал. По закону я ведь никто Сергею. А толпиться в компании журналистов не хотелось. Так что я по Интернету слежу за процессом», — отметила Стерхова, заметив, что удовлетворена приговором.

Напомним, актера театра и кино Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом. Артист устроил аварию 8 июня в Москве. Он на иномарке, будучи пьяным, влетел в грузовик. Его водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм. В крови Ефремова нашли следы не только алкоголя, но и наркотических веществ.

По мнению поклонниц артиста, есть обстоятельство, на основании которого знаменитость можно оправдать, — это «добрые глаза». Адвокат Мария Золотковская телеканалу «360» сообщила, что считает приговор Ефремову слишком строгим, и объяснила свою позицию. С ее точки зрения, процесс по делу актера с самого начала был «балаганом».