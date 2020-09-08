Волочкова назвала «клоунадой» работу адвокатов в деле Ефремова

Москва, 8 сентября. Балерина и танцовщица Анастасия Волочкова прокомментировала приговор актеру Михаилу Ефремову. Высказалась она и по поводу деятельности адвокатов в ходе следствия и суда.

Она с сожалением констатировала, что получивший восьмилетний срок лишения свободы актер должен быть на сцене. Там его место. Ей жаль, что так все получилось.

Волочкова считает, что работа адвокатов превратилась в «клоунаду».

«Было странным то, что он признал вину, а потом нет. Просто, когда меняется у человека позиция, я тоже не совсем понимаю. Исход печальный», — заявила балерина в эфире Медиагруппы «Патриот».

По ее мнению, в ходе разбирательства что-то «переиграли» адвокаты.

Напомним, что 8 июня пьяный актер сел за руль внедорожника, но не справился с управлением. Джип выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона позднее скончался.