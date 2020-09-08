Москва, 8 сентября. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки.

Телеведущая призналась, что долгое время беспечно относилась к своему здоровью, в результате чего не заметила возникновения доброкачественной опухоли.

«У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось «отловить» вовремя», — написала Сябитова в своем Instagram.

Телеведущая выразила благодарность врачам, а также призвала всех женщин внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследование.

Ранее врачи назвали несколько вещей, которые позволят снизить риск развития гинекологических раковых заболеваний. По данным специалистов, здоровое питание и регулярные физические нагрузки снижают риск возникновения женских заболеваний. Кроме того, следует ежегодно проходить обследование у гинеколога, а также обращать внимание на необычные симптомы или частое недомогание. Обильное или слишком скудное кровотечение, а также частое вздутие живота могут свидетельствовать о возникновении онкологического заболевания.