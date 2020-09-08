Киркоров произвел фурор радикальной сменой имиджа

Москва, 8 сентября. В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошло вручение наград единственной музыкальной премии текущего года «ЖАРА Music Awards». Среди появившихся на церемонии знаменитостей ярким и необычным образом выделялся российский певец Филипп Киркоров.

На красной дорожке церемонии появилось множество российских звезд. Присутствовали Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Сергей Жуков, а также множество других исполнителей и музыкантов. Они представили фильм-концерт, а также пообщались со зрителями.

Зрители также обратили внимание на преображение некоторых знаменитостей. Сергей Лазарев серьезно постройнел, однако не чрезмерно, о чем беспокоились подписчики его социальных сетей. На красной дорожке Лазарев смотрелся весьма привлекательно.

Однако еще больше внимания привлек изменивший своему стандартному стилю Филипп Киркоров, одержавший победу в номинации «Связь поколений». На вручение премии певец пришел с двумя детьми, сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией. Однако певец запомнился не только этим, но и весьма экстравагантным нарядом. На голове Киркорова появились афрокосички и стильные черные очки. На нем красовался покрытый блестящим рисунком пиджак и брюки, а дополняли образ черный галстук с черепами и белые кроссовки с высоким голенищем.

Необычная прическа изначально была сделана для совместного клипа с Егором Кридом, однако затем король российской эстрады решил ее сохранить. Стоит сказать, что радикально изменившийся образ серьезно «омолодил» певца и произвел фурор на вручении музыкальной премии.

Несмотря на очень давно закончившиеся отношения, Киркорова до сих пор ассоциируют с Примадонной Аллой Пугачевой. Ранее исполнителя даже попросили прокомментировать возможный развод певицы с Максимом Галкиным.