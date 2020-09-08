Экономист Разуваев: Доллар может больно упасть

В США может ускориться инфляция, доллар начнет дешеветь по отношению к большинству мировых валют. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Падение доллара

Главный инвестиционный директор из AG Bisset (компания управляет валютными рисками) Ульф Линдал прогнозирует падение доллара по отношению к евро на 36% уже в следующем году. Это будет самое глубокое падение за 10 лет. При этом он добавил, что уже за 2020 год доллар потерял 11% от своей пиковой стоимости.

По мнению инвесторов, падение американской валюты будет очень сильным из-за серьезных проблем в экономике Соединенных Штатов, которые начались во время пандемии коронавируса нового типа. Смягчение последствий влечет за собой дефицит бюджета, и держатели долларов массово избавляются от валюты.

При этом ранее СМИ сообщали, что за последние полгода в США было напечатано больше денег, чем за последние 200 лет.

Падение будет болезненным

Александр Разуваев считает, что доллар может больно упасть. Предпосылки к этому есть. Особенно если Федеральная резервная система США (ФРС) продолжит печатать деньги, сохраняя процентные ставки на текущем, крайне низком уровне.

«В этом случае в США может ускориться инфляция, доллар начнет дешеветь по отношению к большинству мировых валют, прежде всего, против евро и других европейских стран, не входящих в зону евро. Речь, например, идет про швейцарский франк. Обесценение доллара будет также выражаться в росте стоимости активов — золота, сырья, акций и так далее», — пояснил Разуваев.

Самое смешное, считает экономист, что с ФРС за это вряд ли можно будет спросить. Их новые принципы монетарной политики — это полная свобода от инфляции и безработицы.

«Наступает время повышенной волатильности во всех валютных парах. Теперь никто не знает, что ждать от регулятора главной мировой резервной валюты. Доллар может просесть на 10–15%», — заключил Андрей Разуваев.

Ранее Разуваев озвучил сценарий полного исчезновения доллара США. Вашингтон может реструктуризировать свой долг, введя единую новую валюту для США, Канады и Мексики, разговоры об этом идут давно. Но такой шаг, конечно, полностью изменит архитектуру мировых финансов.