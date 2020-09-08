Поклонницы предлагали оправдать Ефремова за «добрые глаза»

Москва, 8 сентября. Актер Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек, получил восемь лет лишения свободы. По мнению поклонниц артиста, есть обстоятельство, на основании которого знаменитость можно оправдать.

Представительница прекрасного пола подчеркнула, что нужно обратить пристальное внимание на глаза актера. Доказательства вины для нее роли не имели, пишет «ПолитЭксперт».

«Вы посмотрите на его глаза, какие глаза у него добрые», — аргументировала женщина.

«Он талантливый гениальный актер, я просто в шоке, я пришла свою позицию как гражданин высказать. Нужно доказать сначала, а потом уже травить. Если даже он убийца, никто не имеет права вот так говорить», — заявила другая фанатка.

Напомним, что артист 8 июня устроил смертельную аварию, в которой погиб водитель другого автомобиля. Экспертиза установила, что Ефремов ехал пьяным за рулем своего джипа.