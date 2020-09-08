«Дорогих товарищей» Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале

Венеция, 8 сентября. Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» состоялась в понедельник утром на 77-м Венецианском кинофестивале. Всего в основном конкурсе участвуют 18 картин.

Показ фильма прошел первым утренним сеансом сразу на двух площадках: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Кинокартина сопровождалась английскими и итальянскими субтитрами.

Главную роль в фильме сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Ее героиня – убежденная коммунистка и деятель горкома партии. Также в фильме снялось много непрофессиональных актеров.

Картина основана на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске, где во время забастовки на электровозостроительном заводе были расстреляны рабочие. Информацию о жертвах частично рассекретили только в конце 1980-х годов: при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.

В фильме очень точно воссоздана атмосфера южного советского города. А выбор черно-белой стилистики и статичная камера добавили кинокартине «историчности».

«Я использую много камер, снимаю с разных точек, чтобы обнаружить, что с какой-то точки отражение лучше, чем даже, возможно, видит режиссер. Я снимаю быстро и много, но тщательно отбираю потом кадры. Монтаж - это оставить то, что необходимо, но в этом в целом задача искусства, и для этого требуется большой опыт», – рассказал Кончаловский.

Финальные титры фильма, которые сопровождались советским гимном Дунаевского, зрители встретили бурными овациями. За два дня «Дорогих товарищей» покажут 15 раз. Победителей объявит международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт 12 сентября.