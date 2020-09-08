Голый Тарзан прикрылся синей гитарой и рассмешил Instagram

Москва, 8 сентября. Муж Наташи Королевой, бодибилдер и стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко рассмешил пользователей своим голым фото с синей гитарой.

«Не будем грустить по ушедшему лету... Здравствуй,осень! Тебе звучит осенний блюз», — написал он в описании к снимку.

Однако пользователи оптимизма Тарзана не разделили, а его очередная «обнаженка» их не впечатлила, а, наоборот, вызвала противоречивые эмоции. Особенно то, что свои гениталии Глушко прикрыл гитарой.

Одна из поклонниц посетовала, что «на задней стенке гитары нет дырочки», но большинство от этого совсем не расстроились.

«И обязательно голый! Зиму тоже встречайте обнаженным и с саксофоном!», «Синий цвет тебе к лицу, Сергей», «Больше заработать денег нечем, можно голяком попрыгать», «Я бы сказала, не мужчина нарасхват, а мужчина на любителя», — написали ему в комментариях.

Многие разделили мнение одной из участниц обсуждения о том, что у Тарзана есть всего один талант — быть мужем Королевой, и больше ему нечем блеснуть. Фолловеры предупредили Глушко, что с годами «это тело будет никому не интересно».