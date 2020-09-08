Кокорин дал совет Ефремову по поведению в тюрьме

Москва, 8 сентября. Футболист «Спартака» Александр Кокорин поделился своим опытом пребывания тюрьме и рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии.

Спортсмен пожелал Ефремову терпения и «пройти этот путь достойно». Кокорин отметил, что если актер хочет скорее выйти из колонии, то ему нужно соблюдать порядок и работать. Кокорин рассказал, что в тюрьме к нему нормально относились.

«Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно?» — сказал футболист в комментарии kp.ru.

Кокорин добавил, что к Ефремову в тюрьме будут относиться так же, как и ко всем. По его словам, начальник лагеря не выделяет знаменитых преступников, иначе это может привести к конфликту среди заключенных. Однако и строже со знаменитостями не обращаются.

Кроме того, футболист рассказал об условиях содержания богатых арестантов. Он призвал Ефремова не рассчитывать на шикарные условия.

«Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство», — подчеркнул футболист.

Кокорин признался, что самое утомительное — это каждый день делать одно и то же. По его словам, в тюрьме он чувствовал себя ужасно, однако никаких кошмарных вещей там не было.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП в центре Москвы. Также актера лишили водительских прав на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова в размере 800 тысяч рублей.

Актеру зачли в наказание время, которое он провел под домашним арестом. Таким образом, Ефремов пробудет в колонии 7 лет и 10,5 месяца.

Ранее певица Виктория Цыганова в комментарии «Царьграду» заявила, что считает приговор актеру Михаилу Ефремову справедливым. По ее словам, пьяный человек за рулем ― убийца, поэтому решение суда не суровое.