Кормухин объяснил, почему «цирк» с делом Ефремовым продолжится

Санкт-Петербург, 8 сентября. Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин не исключил, что «цирк» по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет продолжаться. Он в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил это тем, что для людей «эфир стал важнее совести и чести».

«Мы из общества людей превратились в общество шоу-бизнеса. Для нас эфир стал важнее совести и чести. Скорее всего, этот «цирк» будет продолжаться. Мне жаль Михаила Ефремова, он талантливый актер. Не важно, адвокаты подвели его или он сам решил «скостить» срок, но то, что произошло — чудовищно по многим причинам», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Кормухина.

Участник конференции, говоря о будущем Ефремова в театре и кино после тюрьмы, заявил, что все зависит от спроса на актера. Он признался, что не стал бы лишать знаменитого артиста сниматься в кино и играть в театре.

«Я встречал многих отсидевших людей, которые пересмотрели свои взгляды и исправились, — пояснил Кормухин.

Во вторник Пресненский суд Москвы вынес приговор заслуженному артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, произошедшем в начале лета 2020 года. Звезду приговорили к восьми годам колонии общего режима.

На актера наложен трехлетний запрет управлять машиной после освобождения. Дополнительные наказания, такие, как лишение государственных наград, суд назначать не стал.