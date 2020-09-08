Делягин рассказал, как сберечь деньги на фоне нестабильности мировых валют

Москва, 8 сентября. Экономист Михаил Делягин рассказал, как россиянам сохранить свои сбережения на фоне нестабильности валютных рынков.

По его словам, вложение денежных средств в валюту является наиболее эффективным способом сохранить накопления. Делягин отмечает, что до конца 2020 года следует приобретать евро и швейцарский франк. При этом к операциям с долларом необходимо подходить с большой осторожностью.

«Если вы хотите поиграться, то сейчас еще можно купить доллары. Они еще будут укрепляться некоторое время, и перед президентскими выборами в США будет хороший момент, чтобы переложиться в евро. Но это гипотеза для тех, кто готов рисковать», — сказал Делягин.

Он также добавил, что швейцарский франк сохранит свои котировки в ближайшем будущем, поэтому является хорошей валютой для приобретения. Кроме того, Делягин рекомендовал хранить валюту на банковских счетах, так как это позволяет конвертировать накопления в любой момент, передает «Экономика сегодня».

Эксперт также добавил, что предстоящие президентские выборы в США негативно отразятся на курсе доллара. Однако доллар быстро восстановит свою стабильность.

Ранее стало известно, что россияне стали массово отказываться от депозитов в банках. По словам председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, в 2020 году зафиксирован рекордный уход вкладчиков в другие финансовые инструменты. Причиной данной тенденции является тот факт, что физическим лицам становится невыгодно работать с банками.